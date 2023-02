„Unsere technisches Know-how und unsere uneingeschränkte Serviceorientierung sind in der Branche wohl einzigartig. Wir sind bekannt dafür, dass wir schnell auf Probleme reagieren und so die Entwicklungszyklen verkürzen, sodass unsere Kunden von einer schnelleren Markteinführung profitieren können“, sagt Ina Schindler, Geschäftsführerin bei MicroSys. „Mit dieser Vertriebsvereinbarung können wir nun in der gesamten EMEA-Region eine größere Reichweite erzielen und Kunden die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie verdient haben.“



„EBV freut sich über die Möglichkeit, MicroSys in der gesamten EMEA-Region unterstützen zu können und die vielen derzeit aufkommenden neuen Marktpotenziale zu erschließen. Wir sehen hier ein enormes, derzeit noch ungenutztes Potenzial für die fortschrittliche Board-Level-Technologie und das überaus fokussierte Engineering-Know-how“, kommentierte Ulrich Schmidt, Direktor für High-End Processing bei EBV Elektronik. „Unsere Vereinbarung mit MicroSys eröffnet uns somit auch weitere Potenziale, unsere Kunden umfassend bei der Suche nach der besten SoM-, SBC- oder kundenspezifische Lösungen für ihr Anwendungsszenario zu unterstützen.“