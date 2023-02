Der Drucktransmitter eignet sich für verschiedene industrielle Anwendungen wie beispielsweise bei der Wasseraufbereitung, in Wärmepumpen, in Maschinen, in Kraftwerken, in der industriellen Automatisierung und in der Hydraulik.



Micro Sensor hat mit der Produktion der M20-Druckmessumformer eine neue und vollautomatische Fertigungslinie eingeführt, die eine kurze und flexible Produktion bei hoher Qualität ermöglicht. Dieser Fertigungsprozess ist skalierbar und eignet sich sowohl für kleine Stückzahlen als auch für die Massenproduktion.