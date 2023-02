Zu dieser Inspektionsaufgabe korreliert ein schlankes Bildverarbeitungssystem aus einer monochromen Basler CXP-12 boost Kamera und einer einkanaligen Interface Card, da sie zusammen mit weiteren CXP-12-Komponenten genau aufeinander abgestimmt sind. Ausgestattet mit dem onsemi XGS 32000 CMOS-Sensor (Global Shutter) liefern sie mit 35 Bildern pro Sekunde bei 32 MP Auflösung die erforderliche Geschwindigkeit und Bildqualität. Der CoaXPress 2.0-Standard (CXP-12) ermöglicht, die Sensorleistung der Kamera voll auszuschöpfen. Das geeignete telezentrische Objektiv hat einen 1x Abbildungsmaßstab und bietet ein Sichtfeld von 21 x 15,79 mm.

Das Bildverarbeitungssystem aus boost Kameras mit telezentrischem Objektiv für eine gute Tiefenschärfe erfüllt bestens die Anforderungen an die Inspektion kleinster Defekte auf CMOS-Sensoren. Die genau zum Objektiv korrespondierenden kleinen Pixelgrößen des Kamerasensors garantieren, dass die kleinen Bauteile scharf und in gleicher Größe abgebildet sind. Auch die übrigen Komponenten wie Interface Card und Kabel entsprechen dem CoaXPress 2.0-Standard, was ein einheitliches Gesamtsystem mit einem hohen Datendurchsatz gewährleistet.