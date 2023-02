Ab sofort werden in Graz besonders schnelle, leistungsfähige und energieffiziente Mikrocontroller für den Einsatz in vielen Bereichen des Alltags entwickelt. Im Fokus stehen Entwicklung, Design und Layout von innovativen Mikrokontrollern, die zum Beispiel in Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen, E-Ladesäulen und Akkus für E-Bikes, in Solaranlagen oder Industrierobotern und Automatisierungs-Systemen eingesetzt werden. Diese ermöglichen vor allem die sichere Datenverarbeitung im IoT. „Intelligente Fabriken, Smart Homes, Solar- und Windkraftanlagen oder nachhaltige Mobilitätslösungen setzen auf Mikrocontroller von Infineon. Diese steuern Systeme intelligent, sicher und energieeffizient und sorgen dafür, dass diese unterschiedlichen Anwendungen für die komplexen Anforderungen der vernetzten Welt und auch den Einsatz Künstlicher Intelligenz bestens gerüstet sind“, sagt Stefan Rohringer, Leiter des Infineon Entwicklungszentrums Graz. „Wir arbeiten mit Know-how aus Graz an diesen Lösungen für morgen, die weltweit eingesetzt werden. Dafür brauchen wir schon heute hochqualifizierte Mitarbeiter“, so Rohringer weiter.