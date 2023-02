„Unsere KI prüft alles, was da ist und ob die Zusammenhänge Sinn ergeben und die Merkmale einheitlich geschrieben sind“, so Sven Sprandel. „Produkte, die falsch oder anders beschrieben sind, werden dadurch richtig eingeordnet und sind am Ende für Einkäufer bei der Suche sichtbar.“

Langfristig plant Storeserver die KI-Plattform als Prüfinstanz für Produktdaten in der Elektrotechnik zu etablieren. Dafür steht das Stuttgarter Unternehmen bereits mit führenden Verbänden der Elektrotechnikbranche in Verhandlung. Deren Mitglieder sollen so einen effizienten Zugang zur Prüfplattform erhalten, um ihre Daten prüfen und etwaige Fehler beheben zu können.