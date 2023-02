Die neue Relais-Serie ist mithilfe der NFC App (Android + iOS) schnell und einfach konfgurierbar – sogar im Feld. Darüber hinaus vereinfacht die App auch mögliche Wartungseinsätze, denn sie kann die Konfiguration der Relais auslesen und die Daten automatisch an die Service-Abteilung senden. Neue Konfigurationen können dann einfach über die App auf die Relais aufgespielt werden – kabellos und ohne PC. Ein und dieselbe Konfiguration lässt sich auf diese Weise fehlerfrei auf viele verschiedene GRP-H-Relais übertragen.



„Die Markteinführung der GRP-H-Serie ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines skalierbaren Solid-State-Relais-Programms“, so Paolo Buzzi. „Die Plattform wird in 2022 weiter ausgebaut und bestätigt eindrucksvoll unsere Rolle als Key-Player in der industriellen Automation dank des modularen, vollständigen Angebots und dem mit IO-Link erreichten hohen Kommunikationsniveau, das eine sichere Verbindung mit Netzwerken in der Automatisierungstechnik garantiert.“