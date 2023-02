Klimawandel, steigender Energieverbrauch, steigende Mobilitätsbedürfnisse, Smarte Städte bis hin zur digitalen und technologischen Souveränität Europas. Dazu in Österreich das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), die geplante ökologische Steuerreform oder das „Fit-für-55“ Paket der EU, mit dem europaweit die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden sollen: Für Obmann Hesoun sind das notwendige Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität, zu denen die Elektro- und Elektronikindustrie den zentralen Teil beitragen wird. „Dass etwas getan werden muss, ist mittlerweile unstrittig“, so Hesoun: „Beim ´Wie´ herrscht allerdings noch großer Diskussionsbedarf.“ Der Plan, rein auf erneuerbare Energien umzustellen, werde nicht reichen, um den stetig steigenden Energiebedarf zu decken. Vielmehr müssten alle möglichen Technologien, die CO2 reduzieren, zum Einsatz gebracht werden. Der Effizienzsteigerung beim Energieeinsatz und CO2-Einsparthemen wie Smart City werde ebenfalls viel zu wenig Raum gegeben. „Neben Verhaltensänderungen und durchdachter Rahmenbedingungen ist die Elektro- und Elektronikindustrie mit ihren Produkten und Innovationen Teil der Lösung und treibende Kraft für künftige Entwicklungen. Die neuen digitalen Technologien der Branche ebnen den Weg in die Zukunft, sie leisten ihren Beitrag, wenn es um mehr Energieeffizienz in den Energiesystemen oder die Integration von Energie aus erneuerbaren Energieträgern in das fragile Energiesystem geht. Sie übernehmen im Hintergrund wichtige und höchst sensible Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen oder sind für die Daten- bzw. Signalverarbeitung digital und automatisiert in Echtzeit zuständig“, so Hesoun.