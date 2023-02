"Unsere Mitarbeiter an den beiden Produktionsstandorten in Europa waren in den letzten Wochen und Monaten einer enormen Belastung ausgesetzt – nicht nur aufgrund der guten Auftragslage, sondern man darf auch nicht vergessen, dass auch noch unter Corona Bedingungen gearbeitet werden muss. – mit Überstunden allein konnten wir den Auftragsanstieg an den beiden Produktionsstandorten in Lippstadt und Loucka (Tschechien) nicht bewältigen", erklärt Sven Holtgrewe Geschäftsführer der CONEC Group.

Mit dieser Weichenstellungwill das Unternehmen die eigene Kompetenz in der Steckverbinderbranche stärken und einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Ausbau der europäischen Produktionskapazitäten realisieren.