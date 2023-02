„Seit mehr als 13 Jahren steht Seeed Studio an vorderster Front bei der Einführung innovativer IoT-Lösungen“, sagt Eric Pan, CEO von Seeed Studio. „Durch die Bündelung unserer preisgekrönten SenseCAP-Hardwarelösungen für das LoRaWAN mit der innovativen und benutzerfreundlichen Software von Machinechat können Digi-Key-Kunden weltweit robuste, private LoRa-IoT-Implementierungen innerhalb von Tagen statt Wochen entwickeln und einsetzen.“ Und auch bei Machinechat zeigt man sich über die Partnerschaft zufrieden: „Machinechat ist begeistert, Teil dieser Partnerschaft mit Digi-Key Electronics, einem weltweit führenden Anbieter der besten und innovativsten Technologien für IoT, und Seeed Studio, einem weltweit führenden Anbieter von IoT-Hardware, zu sein“, sagt Sanjeev Datla, CEO von Machinechat. „Unsere kombinierten privaten LoRaWAN-in-a-Box-Lösungen ermöglichen es Systemintegratoren und IT-Teams in Unternehmen, ihre Ideen schnell in transformative digitale IoT-Projekte umzusetzen.“