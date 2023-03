Die erste Lösungsplattform ist das SMARC Computer-on-Module conga-STDA4 mit dem industrietauglichen Arm® Cortex®-basierten TDA4VM-Prozessor, in den TI mittels System-on-Chip-Architektur beschleunigte Bildverarbeitungs- und KI-Beschleuniger, Echtzeitsteuerung und funktionale Sicherheitsfunktionen integriert hat. Dieses Dual Arm Cortex-A72-basierte Modul wurde für mobile Industriemaschinen entwickelt, die eine Nahbereichsanalyse benötigen, wie beispielsweise fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter oder auch Bau- und Landmaschinen. Weitere Anwendungsbereiche sind alle industriellen oder medizinischen Lösungen mit Bildverarbeitung, die performante, aber energieeffiziente KI-Prozessoren am Edge benötigen. Die Integration des leistungsstarken TI TDA4VM-Prozessors auf einem standardisierten Computer-on-Module vereinfacht den Design-In-Prozess dieser leistungsstarken Prozessortechnologie, sodass sich die Entwickler zahlreicher Embedded-Branchen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Dies hat den Vorteil, dass Unternehmen im Vergleich zu vollständig kundenspezifischen Designs Vorlaufkosten sparen und die Zeit bis zur Marktreife verkürzen – insbesondere, wenn sie ihre Lösungen in geringeren Stückzahlen produzieren.

"Mit Computer-on-Module-Anbietern wie congatec an applikationsfertigen Modulen zusammenzuarbeiten ist ein entscheidender Vorteil für Entwickler, die mit unseren Arm Cortex-basierten Prozessoren wie dem TDA4VM arbeiten. Industrielle OEM– insbesondere diejenigen, die nicht über die Ressourcen verfügen, um in vollständige kundenspezifische Designs zu investieren – können von innovativen SMARC-COMs profitieren, die das Design streamlinen und gleichzeitig eine hohe Designsicherheit sowie niedrige NRE-Kosten ermöglichen“, sagte Srik Gurrapu, Industrial Business Lead, Processors, Texas Instruments.