Low-Code-Automation : Yokogawa investiert in Cloud-Anbieter Waylay

Yokogawa hat in das belgische Unternehmen Waylay NV mit Sitz in Gent investiert. Yokogawa will damit sein Cloud-Portfolio an Anwendungen und Dienstleistungen noch stärker ausbauen und Waylay dabei unterstützen, seine Marktpräsenz zu erhöhen.