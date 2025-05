Wie hat sich die Niederlassung in Linz seit der Gründung entwickelt?

Selim Kuljici: Die Entwicklung läuft gut. In den ersten beiden Jahren haben wir unseren Umsatz verdoppelt, im letzten Jahr konnten wir trotz der schwierigen Marktlage den Umsatz halten - und für dieses Jahr rechnen wir wieder mit einem leichten Wachstum. Am Anfang hatten wir nur wenige Großkunden, die mit netX beliefert wurden. Inzwischen konnten wir unsere Kundenbasis stark ausbauen und auch viele Neukunden im Embedded-Bereich gewinnen. Darunter sind auch vielversprechende Kunden, die mit kleineren Lösungen starten und in drei bis vier Jahren Wachstumspotenzial bieten. Zum Vergleich: 2021 hatte Hilscher vielleicht 15 Kunden in der Region, heute sind es rund 50.

Wo sehen Sie die größten Zukunftsmärkte für Hilscher in Mittel- und Osteuropa?

Kuljici: Ehrlicherweise muss man sagen, dass viele mitteleuropäische Unternehmen in diesen Ländern sehr aktiv sind. Viele deutsche, österreichische, italienische oder französische Unternehmen entwickeln und produzieren nicht mehr nur in ihren Heimatländern. Davon profitieren wir indirekt. Wir bringen unsere Technologie aktiv ein, profitieren aber auch passiv davon, dass es Ansprechpartner vor Ort gibt. Der Markt verlagert sich teilweise in diese Länder, was Vorentwicklung oder Produktwartung betrifft, sei es durch Partner oder eigene Niederlassungen. Das ist gut für uns, weil wir näher dran sind und diese bestehenden oder neuen Kunden direkt bedienen können. Hinzu kommt der Bekanntheitsgrad von Hilscher in Deutschland. Es gibt einige Firmen, die zum Beispiel in Ungarn produzieren und entwickeln. Wenn dort unsere Technik im Einsatz ist und Neuentwicklungen anstehen, sind wir gefragt.