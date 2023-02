Renault hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausfallrate aller Komponenten auf 0,5 Prozent der Betriebszeit zu reduzieren. Laut ersten Erfahrungsberichten wurden in sechs von zehn Werkstätten, in denen Geräte mit OPC-UA-Schnittstellen eingesetzt wurden, signifikante Einsparungen erzielt.

Der Einsatz von OPC UA soll nun stetig ausgebaut werden. In der M2M-Kommunikation und bei HMIs hat OPC UA laut Renault „vielversprechende Ergebnisse bei geringem Implementierungsaufwand" erzielt. Neue Prozess-, Fertigungs- und Qualitätsdaten werden über OPC UA-fähige Geräte zugänglich gemacht. Mit der Ausweitung des OPC UA Einsatzes erhält Renault Zugriff auf immer mehr Daten. Schon jetzt werden so mehr als eine Milliarde Nachrichten pro Tag in die Google Cloud übertragen. Die Menge der verfügbaren Industriedaten wird sich bis Ende 2023 voraussichtlich verzehnfachen.