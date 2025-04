Die von Reichelt Elektronik beauftragte Studie wurde vom Institut OnePoll mittels Online-Fragebogen durchgeführt. Dafür wurden im Zeitraum von Ende März bis Anfang April 2025 500 Tech-Entscheider in mittelständischen Industrieunternehmen befragt. Diese arbeiten in den Branchen Automobil, Ingenieurswesen, Fertigung, Raum- und Luftfahrt und Technologie.

Das Ergebnis: Der Mittelstand investiert in KI. 76 Prozent setzen KI schon ein oder planen dies in Kürze. Bereits ein Drittel (32 Prozent) nutzt KI im Alltag, ein weiteres Viertel (25 Prozent) führt derzeit Pilotprojekte durch oder befindet sich in der Testphase. 19 Prozent sind noch mit der Planung beschäftigt, gehen aber von einem Einsatz innerhalb der nächsten 12 Monate aus.

