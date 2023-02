Schnell fiel die Wahl auf die vielseitig einsetzbaren und leichten kollaborierenden Roboter von Universal Robots. Für die Integration der sogenannten Cobots arbeitete LEM Optical mit Universal Robots-Vertriebspartner Alumotion zusammen. Gemeinsam konnten die Herausforderungen gemeistert und die Produktionsprozesse erfolgreich automatisiert werden. Inzwischen unterstützen gleich vier Cobots den Hersteller in den Bereichen Lasermarkierung, Dispensieren und beim Bedienen der Spritzgussmaschinen.

Für die Lasermarkierung der Linsen wurden zwei UR3-Cobots in zwei identischen Zellen installiert. Dabei nimmt einer der Cobots Gläser, die bereits in den Brillenrahmen eingesetzt sind, mit einem von LEM Optical entwickelten Vakuumgreifer auf. Anschließend hält er diese unter den Laser und bewegt sie mit konstantem Abstand zum Brennpunkt. Am Ende des etwa dreiminütigen Zyklus legt der Roboter die Linsen und den Rahmen in ein Gestell, um beide Linsen zu beschriften. Die zwei Zellen werden dabei aus einem Vorrat von jeweils 20 bis 40 Linsen versorgt.

„Ohne die Cobots von Universal Robots hätten wir das nicht geschafft“, sagt Stefano Lodigiani, Geschäftsführer und Miteigentümer von LEM Optical. „Manuell ist es einfach unmöglich, einen konstanten Abstand zum Laserbrennpunkt einzuhalten. Doch dank der Cobots sind wir in der Lage, genau die Präzision und Wiederholgenauigkeit zu garantieren, die wir brauchen, um den Prozess einwandfrei durchzuführen. Außerdem ist der Vorgang dank der beiden Zellen nun vollständig automatisiert. Die Bediener führen seither nur noch zwei Vorgänge aus: das Beladen des Vorratsbehälters, das etwa einmal pro Stunde nötig ist, sowie die Qualitätskontrolle. Auf diese Weise konnten wir unseren Personalbestand optimieren und den Mitarbeitenden höherwertige Aufgabe anvertrauen, während dieser eher komplizierte Vorgang mit höchster Präzision durchgeführt wird.“