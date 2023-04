Einer der wichtigsten Aspekte der neuen Partnerschaft ist der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit – dementsprechend wird Altor die VTU-Gruppe in ihrer Vorreiterrolle für nachhaltige Innovation unterstützen. Mit dieser neuen Partnerschaft beweist die VTU-Gruppe einmal mehr ihr fortwährendes Engagement für technische Spitzenleistungen und Innovation. So wird das Dienstleistungsportfolio in allen Disziplinen für Life Sciences und die Chemische Industrie weiter ausgebaut.

„Die Zukunft sieht für VTU und unsere Mitarbeiter rosig aus. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Altor ein neues, spannendes Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen“, so Friedrich Fröschl, CEO der VTU-Gruppe.