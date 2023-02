VEGA befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Ab dem Sommer vertreibt und berät der Hersteller für Füllstand- und Druckmesstechnik in Österreich über sein neu gegründetes Tochterunternehmen. Zuvor wurden die Kunden beinahe 25 Jahre lang mit lokalen Außendienstmitarbeitern vom Hauptsitz im deutschen Schiltach aus betreut. Es war gerade das außerordentliche Wachstum, das letztlich den Ausschlag gab, die GmbH in Oberösterreich zu gründen. „Mit VEGA Austria bauen wir unser Leistungsangebot rund um optimale Messtechniklösungen und besten Service konsequent weiter aus“, betont Freddy Vollmer, der neben seiner Position als VEGA-Vertriebsleiter auch Geschäftsführer der Niederlassung sein wird.

Es sind Branchen wie Bau, Steine, Erden, Kunststoff, Chemie und Wasser/Abwasser, die in Österreich stark sind, und die spezielle Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik stellen. „Bei unseren Beratungsgesprächen drehen sich viele Fragen um flexible, auf individuelle Herstellungsprozesse zugeschnittene Sensoren und Systeme. Wir sehen es daher als großen Mehrwert für unsere Kunden, dass wir ihnen künftig noch näher mit Rat und Tat zur Seite stehen können“, macht Vollmer deutlich. Die ständige Weiterentwicklung der vergangenen Jahre macht es für ihn zudem dringend erforderlich, neue Kolleginnen und Kollegen einzustellen. An dem attraktiven Standort Traun bietet VEGA Austria moderne, spannende Arbeitsplätze in einem Team, dass gemeinsam die weitere positive Entwicklung gestalten wird.