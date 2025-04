Der VDMA beobachtet, dass asiatische Wettbewerber und die USA zunehmend in Spitzentechnologien investierten, wodurch Europa Gefahr laufe, den Anschluss zu verlieren. So sei etwa China in der Lage gewesen, seine Roboterdichte innerhalb weniger Jahre drastisch zu erhöhen – ein Umstand, der den europäischen Durchschnitt von 219 Robotern pro 10.000 Beschäftigten bei Weitem übertreffe. Diese Entwicklung zeige, wie dringend es erforderlich sei, den technologischen Aufholprozess in der Robotik zu beschleunigen, um den internationalen Herausforderungen gewachsen zu sein.

Der VDMA argumentiert, dass die fortschreitende Automatisierung längst nicht mehr als reine technische Spielerei gelte, sondern als entscheidender Motor für wirtschaftliches Wachstum und Innovation. Roboter und automatisierte Systeme könnten dazu beitragen, die Produktivität zu steigern und Unternehmen effizienter arbeiten zu lassen. Zugleich würden sie neue Geschäftsfelder eröffnen, die den Strukturwandel nachhaltig prägen sollten. Es erscheine daher als unerlässlich, dass Europa seine Innovationskraft bündele, um nicht den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren.