Hinzu kommen verschiedene Referenzprojekte, bei denen Startups, Maschinenbauer oder produzierende Unternehmen bereits erfolgreich mit dem von der UAO geförderten Ansatz für herstellerunabhängige Automatisierung arbeiten. Eines davon wurde beispielsweise auf dem diesjährigen ARC Industry Leadership Forum vom 10. bis 13. Februar in Orlando präsentiert. Das brasilianische Start-up Aimirim zeigte dort, wie eine komplette Fabrik des Tabakkonzerns British Amercian Tobacco (BAT) digital modernisiert und mit der Runtime der UAO ausgestattet wurde.

„Es freut mich sehr, dass wir in Orlando ein so großartiges Projekt vorstellen konnten“, sagt UAO-Präsidentin Raquel Torres. „Damit können wir die Vorteile der Entkopplung von Hardware und Software wunderbar verdeutlichen. Außerdem ist es der beste Beweis dafür, dass unsere Technologie nicht nur auf der grünen Wiese funktioniert, sondern auch in bestehenden Anlagen nachgerüstet werden kann.“