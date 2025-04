Thalia vergab den Auftrag zur automatisierten Intralogistik-Ausstattung der Thalia-Großanlage in Marl an Element Logic. Wie in einer Aussendung des Systemintegrators beschrieben wird, sind zur Realisierung des Projekts im neu entstehenden Gewerbegebiet gate.ruhr zwei Phasen geplant.

In der ersten Phase wird Element Logic in dem Omni-Channel-Hub zunächst eine AutoStore-Anlage mit 280.000 Behälterstellplätzen sowie eine umfangreiche Fördertechnikanlage errichten. Mit Fertigstellung der Anlage werden 530 R5-Roboter pro Stunde Behältermengen im fünfstelligen Bereich an 69 angeschlossene Kommissionierports präsentieren.

Lesetipp: Für die Douglas Group: Arvato und Knapp setzen Omnichannel-Automatisierungslösung um