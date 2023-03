In einem neuen Partnervertrag wurden die Rahmenbedingungen dafür festgeschrieben: damit ist STL LEBER weiterhin offizieller Hilscher „netX Design-In Partner“ – und Teil eines weltweiten Netzwerks aus ausgesuchten Engineering-Spezialisten, die Kundenunternehmen bei der Entwicklung individueller Produkte mit der Hilscher netX Plattform unterstützen. Dies jedoch ab sofort auf einem deutlich höheren Level. So können Entwicklungsprojekte nun deutlich schneller umgesetzt werden, da die LEBER-Ingenieure von einem direkten Draht zum Hilscher-Technikteam profitieren. Gemeinsame Projekte werden in regelmäßigen Update-Treffen besprochen und vorangetrieben. Webinare informieren über Veränderungen im Hilscher-Produktportfolio. Und in exklusiven Vier-Augen-Workshops und Supportsitzungen können dieSTL-Mitarbeitenden persönliche Themen und Aufgabenstellungen mit einem Hilscher-Ansprechpartner zeitnah und auf Augenhöhe lösen.