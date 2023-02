Die Implementierungsphase der Gaia-X Federation Services (GXFS) ist vollständig gestartet. Im Rahmen des BMWK Projektes und in Abstimmung mit der Gaia-X AISBL (Association internationale sans but lucratif) wurden jetzt die Aufträge vergeben. Die Implementierungspartner T-Systems International, DAASI International, BigchainDB, Fraunhofer AISEC, ecsec und XLAB haben begonnen, die im letzten Jahr definierten technischen Spezifikationen umzusetzen. Der zu entwickelnde Open-Source-Code steht über die Plattform GitLab für alle einsehbar zur Verfügung. Im Einzelnen haben diese Partner die Arbeiten an folgenden Gewerken begonnen:

Authentifizierung und Authorisierung: T-Systems International mit Fraunhofer AISEC und Verimi

Credential Management und Vertrauensdienste: Konsortium mit DAASI International und Vereign

Kernfunktionen des Katalogs, Datenvertragsdienst, Datenaustauschprotokollierung: BigchainDB mit deltaDAO und Smart Control

Kontinuierliche Automatisierte Überwachung: Fraunhofer AISEC



Notarisierung: ecsec mit Spherity und msg systems



Portal: T-Systems International GmbH mit Ultra Tendency

Orchestrierung: XLAB