Vorträge, Workshops und Hands-on-Sessions geben Impulse von Top-Management bis Anwender - dabei umfasst die Themenpalette:

Modularisierung von Maschinen und Produkten



Standardisierung im Engineering



automatische Erzeugung von Stromlaufplänen, Schaltschrankaufbauten, Stücklisten und

Fertigungsdokumenten



Verkabelung am digitalen Zwilling der Maschine



Austausch und Networking mit anderen Entscheidern

Eines der Highlights für Online-Besucher sind die Hands-on-Sessions, in denen Anwender selbst erste Gehversuche in der Software Eplan machen können. Schaltpläne generieren oder die Maschinenverkabelung an einem 3D-Modell testen: Das alles lässt sich live testen und erproben – für schnelle erste Einblicke in die Software. Partner von Eplan wie Configit, Encoway und SAE sind mit Vorträgen und virtuellen Partnerständen vertreten und stehen auch für Fragen und Antworten online zur Verfügung.