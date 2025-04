Die Geschichte von SMC in Österreich nahm vor 40 Jahren ihren Anfang in einem Privathaus in Langenzersdorf. 1990 wurde die SMC Pneumatik GmbH in Korneuburg gegründet, wo heute laut SMC rund 260 Mitarbeitende tätig sind. Die Zentrale in Korneuburg fungiert zudem als Hauptsitz für 14 Länder in Mittel- und Osteuropa. Neben Kompetenzzentren in Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Vorchdorf betreibt SMC in Niederösterreich eine lokale Produktion, Labors für Automatisierungstechnik und ein CEE-Zentrallager.

Lesetipp: Stöber Antriebstechnik blickt positiv auf 2025