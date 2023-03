Im Industriellen Metaversum können technische Anlagen, Bauwerke, Städte oder auch Energienetzwerke und Transportsysteme mit ihren Funktionen simuliert werden. Dabei spielen auch Verhaltensweisen ihrer Betreiber und Nutzer eine wichtige Rolle. In dieser digitalen Welt können Probleme antizipiert, Fehler gefunden und Prozesse verbessert werden, ohne dass dabei ein Schaden in der realen Welt entsteht. Mit den Schwerpunken „Token Economics“, „Web3 Architecture“, „Digital Twin“, „Autonomous Systems“ und „Trustworthy Artificial Intelligence“ verbindet das TUM-IAS mit den Hans Fischer Fellowships internationale Wissensschaftsexpertise mit der Spitzenforschung der TUM School of Computation, Information and Technology, des Munich Data Science Institute (MDSI) sowie des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI).

TUM-Präsident Thomas F. Hofmann betont: "Gemeinsam mit unserem Partner of Excellence Siemens treiben wir die Wissensgenerierung, die Technologieentwicklung und die Gestaltung der virtuellen Welt weiter voran. Mit dem Bau des Siemens Technology Center auf dem TUM-Campus Garching ergeben sich einmalige Möglichkeiten die digitale Transformation im Schulterschluss von Wissenschaft und Wirtschaft zu forcieren. Diese Entwicklungen bekommen durch die neuen Hans Fischer Fellowships nun weitere Schubkraft.“

Norbert Gaus, Executive Vice-President Research and Predevelopment at Siemens Technology, sagt: „Für Siemens Technology stehen Innovationen durch Forschung und Entwicklung an oberster Stelle, um die Zukunftsfähigkeit von Siemens zu sichern. Dabei sind Kooperationen mit Partnern wie Top-Universitäten, Forschungsinstituten, Hightech-Firmen und Startups in unseren Kerntechnologien ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Unsere enge und bewährte Partnerschaft mit der TUM und dem TUM Institute for Advanced Study bietet exzellente Möglichkeiten, die enge Zusammenarbeit mit international renommierten Wissenschaftlern weiter zu vertiefen.“