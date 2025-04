SEW-Eurodrive und Schaeffler, zwei Spezialisten für Antriebstechnik und industrielle Automatisierung, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit wurde offiziell auf der Hannover Messe vorgestellt und soll das digitale Serviceangebot beider Unternehmen erweitern.

Im Rahmen der Partnerschaft will SEW die Condition-Monitoring-Software Optime von Schaeffler mit seiner DriveRadar APPredict-Plattform integrieren. Die Datenerhebung erfolgt über kabellose Vibrationssensoren von Optime, die ihre Daten über ein Mesh-Netzwerk an ein Gateway übermitteln. Dieses sendet die Informationen in die Optime Cloud, wo sie automatisch analysiert und in Kennwerte und Alarme umgewandelt werden. Die Erkenntnisse aus der Analyse fließen dann über eine Rest API in DriveRadar APPredict ein.