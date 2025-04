Gründung einer Tochtergesellschaft geplant : Schwingshandl will "Nischenweltmeister" werden und Umsatz bis 2029 verdoppeln

Der Anbieter von maßgeschneiderten Intralogistiklösungen bedient verschiedenste Branchen. Mit kontinuierlichem Wachstum und einer internationalen Expansion strebt das Unternehmen an, weltweit führend in seiner Nische zu werden. In den letzten vier Jahren hat der Betrieb seinen Umsatz mehr als verdoppelt, dieses Ziel möchte man bis zum Jahr 2029 erneut erreichen.