„Agentenbasierte KI ist nur so leistungsfähig wie das Fachwissen, das ihr zugrunde liegt“, betont Amy Cravens, Research Director, Sustainability and ESG-Software bei der International Data Corporation (IDC). „Mit tiefgreifender Beratungskompetenz entwickelt Schneider Electric ein System, das Unternehmen hilft, komplexe Herausforderungen zu meistern und Nachhaltigkeit messbar zu gestalten."



Die international anerkannte Führungsrolle von Schneider Electric in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ethik – ausgezeichnet von Corporate Knights als „World's Most Sustainable Company“ und 14-mal als eines der „World's Most Ethical Companies“ – bildet die Grundlage für die Umsetzung dieser Investition. „Wir sind uns der Energieintensität künstlicher Intelligenz bewusst und setzen bei Entwicklung und Implementierung konsequent auf Recheneffizienz und einen verantwortungsvollen Ressourceneinsatz“, erklärt Dan Whitsell, CTO und Head of Software Engineering im Geschäftsbereich Sustainability bei Schneider Electric.

„Durch Prinzipien sparsamer KI entwickeln wir Systeme, die maximale Intelligenz bei minimalem Ressourcenverbrauch liefern – mit schlankeren Modellen, effizienten Algorithmen und optimierter Infrastruktur. Ziel ist es, Energieverbrauch, Emissionen und Kosten zu senken, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.“