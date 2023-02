Am neuen Labor forschen Schaeffler-Mitarbeitende im Zuge des Programms SHARE (Schaeffler Hubs for Advanced Research) gemeinsam mit Wissenschaftlern, Promovierenden und Studierenden der NTU an Zukunftsprojekten in den Bereichen Robotik, Digitalisierung und Industrie 4.0. „Das SHARE-Programm ist ein wichtiger Bestandteil unserer Roadmap 2025“, sagt Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG. „Unser Pioniergeist in Kombination mit externen Sichtweisen und einem agilen Umfeld trägt wesentlich dazu bei, Forschungsprojekte erfolgreich umzusetzen und Produkte noch schneller auf den Markt zu bringen. Mit Blick auf die zunehmende autonome Produktion werden wir unseren Kunden beispielsweise innovative mechatronische Systeme für den wachsenden Robotik-Markt bieten, und dabei wird das neue Labor unsere Innovationskraft maßgeblich steigern.“ Im neuen Labor an der NTU wird konkret an industrieorientierten Projekten in den Bereichen kollaborative Robotik, automatisierte mobile Roboterplattformen (AMR) sowie IoT für Smart-Factory-Anwendungen geforscht. Schaeffler bietet seinen Kunden hier bereits innovative Lösungen, etwa leistungsstarke und präzise Roboterarm-Aktuatoren sowie die IoT-Lösung OPTIME, die das Condition Monitoring von Maschinen in Produktionsprozessen effizient und kostengünstig gestaltet.

Das SHARE-Programm hat sich seit 2013 zu einem wichtigen Element im Bereich der Forschung und Entwicklung bei Schaeffler entwickelt und ist bereits an fünf führenden Universitäten weltweit etabliert – in Europa, Asien/Pazifik, China und Amerika. Das SHARE-Netzwerk hat das Ziel, den aktuellen Stand der Technik zu erweitern und diese Erkenntnisse in interne Produktentwicklungsaktivitäten einfließen zu lassen. Jedes SHARE hat einen speziellen Fokus auf strategisch wichtige Zukunftsthemen. „Unsere Präsenz direkt auf dem Universitätsgelände ermöglicht einen besonders intensiven Austausch und eine enge Zusammenarbeit zwischen Schaeffler-Mitarbeitenden und Wissenschaftlern. Mit unserem SHARE-Ansatz konzentrieren wir uns auf angewandte Forschung in Themenfeldern, die mit unserer strategischen Roadmap übereinstimmen – sowohl im Automobil- als auch im Industriebereich“, sagt Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, Leiter Forschung & Innovation und Zentrale Technologien der Schaeffler AG.