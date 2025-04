Die Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH, ein Tochterunternehmen der Schaeffler AG, hat einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Dhruva, bzw. der Dhruva Automation & Controls (P) Ltd., unterzeichnet. Das Unternehmen mit Sitz in Pune, Indien, ist ein Anbieter von smarten Lösungen in der industriellen Automatisierung und Software für die Region Asien/Pazifik.

Gegründet wurde Dhruva einer Aussendung zufolge 2002 von Jaydeep Chougule. Mit 65 Mitarbeitenden erziele das Unternehmen nachhaltige Profite. Dhruva bietet Hardware, Dienstleistungen und Softwarelösungen für die industrielle Fertigung in Bereichen wie Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, chemische Prozesstechnik, Biopharmazeutika sowie Lebensmittel- und Wasserbehandlung. Dhruva ist neben dem Hauptsitz in Pune auch in den indischen Städten Aurangabad und Kolhapur mit Vertriebsbüros vertreten.

„Dhruva ist eine optimale Ergänzung zu den Aktivitäten der Schaeffler Digital Solutions. Auch technologisch eröffnet die Zusammenarbeit neue Potenziale. Schaeffler-Werke in Indien setzen bereits auf die kombinierte Expertise und gemeinsame Softwarelösungen. Die Akquisition ermöglicht für beide Partner sowohl technologisch als auch vertriebsseitig neue Möglichkeiten“, sagt Roberto Henkel, Senior Vice President Operations Digitalization & IT, Schaeffler.