Antizyklische Investitionen, ein klarer Fokus auf wachstumsstarke Sektoren und eine durchdachte Personalpolitik – das seien einige der Gründe für das Wachstum von Copa-Data, wie es in einer Aussendung des Unternehmens heißt. Der Softwarehersteller ist weltweit an 29 Standorten vertreten. „Unser abermaliger Umsatzrekord zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir danken unseren Kunden für das umfassende Vertrauen“, sagt Phillip Werr, Mitglied der Geschäftsführung. Große Anerkennung gebühre dem Team: „Leidenschaft, Engagement und fundiertes Know-how ist der Garant für unseren Erfolg.“

Dieser Erfolg bilde sich auch im Personalwachstum ab. Stefan Reuther, Mitglied der Geschäftsführung: „Wir haben uns über die Jahre als zuverlässiger und attraktiver Arbeitgeber etabliert. Damit wirken wir dem Fachkräftemangel aktiv entgegen und rekrutieren Mitarbeitende in aller Welt.“ Dies zeige sich etwa in Japan: 2024 hat Copa-Data in Tokio eine weitere Niederlassung gegründet. „Der Standort passt zu unserer Wachstumsstrategie. Wir rücken in einer der größten Volkswirtschaften der Welt näher an unsere Kunden“, betont Reuther. Auch 2025 sind Investitionen in Österreich und international geplant.

