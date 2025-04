„Mitarbeitende der Zukunft werden mit der KI als Co-Worker ein ganz anderes Leistungslevel erreichen“, meint Dr. Arne Engelbrecht, Geschäftsführer von Salt and Pepper Consulting. „Erfolgreich ist, wer nicht nur auf die Technologie setzt, sondern vor allem auch auf die eigene Belegschaft – und zwar unabhängig von deren Alter!“

Diesbezüglich empfiehlt Salt and Pepper Unternehmen, gezielte Schulungen und individuelle Ansätze für beide Altersgruppen zu entwickeln. Wichtig sei es, junge Talente zu fördern, also auf Weiterbildung mit Fokus auf konkrete Anwendungsfälle zu setzen, um die Sicherheit und Effizienz im Umgang mit KI zu steigern. Auch sollten ältere Mitarbeitende eingebunden werden, wobei der Schwerpunkt auf Basiswissen und praktische Anwendungsmöglichkeiten gelegt werden sollte, um Berührungsängste abzubauen.

Last but not least ist es aus Sicht des Dienstleisters auch wichtig, die generationsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Teams mit unterschiedlichem Erfahrungsstand würden den Austausch und die Akzeptanz neuer Technologien fördern.