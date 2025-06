Im Bereich GenAI liegt Deutschland nun an der Spitze aller befragten europäischen Länder. 63 Prozent der Unternehmen haben bereits investiert, ein Sprung von 39 Prozent im Jahr 2024. Die Investitionen beginnen sich auszuzahlen. 13 Prozent der deutschen Hersteller geben an, dass GenAI den höchsten ROI von allen Technologien geliefert hat, gegenüber 8 Prozent im letzten Jahr. Gleichzeitig geben 8 Prozent den höchsten ROI für traditionelle KI/ML an.

Intelligente Tools werden in großem Umfang eingesetzt, wobei deutsche Hersteller in Europa führend sind, KI für die Prozessoptimierung (56 Prozent), Cybersicherheit (53 Prozent) und Qualitätskontrolle (51 Prozent) zu nutzen.

„Deutschlands industrielle Disziplin wird jetzt mit gezielter Innovation gepaart“, sagt Vincenzo Monaco, Managing Director DACH-Region bei Rockwell Automation. „Das Land nimmt GenAI nicht als Trend, sondern als strategisches Werkzeug für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit an.“