Das erste Mal kam Gallina mit dieser Methode noch als Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens in Berührung. Doch die Dissertantin erarbeitet das Modell nicht nur theoretisch, sondern wendete MILP (so die Kurzfassung von Mixed Integer Linear Programming) auch in der Praxis an. Der Fahrradhersteller Gepida produziert eine Vielzahl an unterschiedlichen Fahrradmodellen. Dabei werden die Mitarbeiter entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt, weil jeder einzelne unterschiedliche Talente aufweist – der eine ist schneller, der andere genauer, der dritte wiederum kräftiger. „Das Unternehmen hat nach einer Möglichkeit gesucht, die einzelnen Produktionsschritte so aufeinander abzustimmen, dass das optimale Ergebnis herauskommt“. Dabei entwickelte Gallina, und das ist die Neuheit an dem Ansatz, eine Möglicheit, die Soft Skills der Mitarbeiter abzubilden und in die Gesamtrechnung einzubeziehen.