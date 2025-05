Noch vor der endgültigen Systementscheidung wurden bei allen in der engeren Auswahl stehenden Herstellern Versuche durchgeführt, so auch im Test Center am Hauptstandort von FILL in Gurten (Oberösterreich). In weiterer Folge erhielt FILL den Auftrag für die noch einzigartige Anlage. Etwa ein Jahr später wurde diese geliefert und in Betrieb genommen.

„Wie bei einer erstmalig hergestellten Anlage nicht anders zu erwarten, waren danach noch einige Optimierungen erforderlich“, bestätigt Andreas Sallaberger, Vetrieb und Projektierung Gießereitechnik bei Fill. „Vor allem die Zuverlässigkeit der Klarschrifterkennung für die Nest-Identifikation musste aufgrund uneinheitlicher Schriftbilder erst auf das erforderliche Maß erhöht werden.“

Neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Personal durch den Entfall des manuellen Putzens bringt der GRIND PERFORMER eine hohe Prozessstabilität und Reproduzierbarkeit der Bearbeitungsschritte. Nicht zuletzt die nestspezifischen Programmversionen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität der nachbearbeiteten Bauteile.

„Das automatisierte Putzen der neuen Eisengussteile im GRIND PERFORMER ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Automatisierung unserer Prozesskette und liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung“, bestätigt Matthias Heinrich, Geschäftsführer von GF Casting Solutions Leipzig. „Im Gegensatz zu den Bestandsmaschinen ist bei dieser Anlage fast keine Nacharbeit erforderlich“.