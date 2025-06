Industrieroboter in modernen Produktionsumgebungen : Rexroth Automatisierungssystem ermöglicht schnelle Time-to-Market für Robotikhersteller

Der Druck für Hersteller von Industrierobotern, Innovationen in kurzer Zeit auf den Markt zu bringen, steigt. Sie müssen in der Lage sein, eigene Funktionen flexibel und schnell zu entwickeln und sich so durch maßgeschneiderte Lösungen von Mitbewerbern abzuheben. Doch starre Systeme und ein hoher Engineering-Aufwand bremsen Agilität und Time-to-Market. Bosch Rexroth bietet ein Lösungspaket für die Automatisierung von Robotern, bei dem Hardware, Software und Apps nahtlos zusammenarbeiten.