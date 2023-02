Die digitale Transformation hat sich auch im Bereich der kritischen Infrastruktur seit dem Beginn der Corona-Pandemie beschleunigt: Am deutlichsten im Asien-Pazifikraum (bei 90,4 % der Befragten), am geringsten in Europa (bei 82,3 % der Unternehmen). Dabei wird der Trend zur Fernarbeit weiter anhalten: Weltweit wollen 73 Prozent der Unternehmen in absehbarer Zeit weiterhin in gewissem Umfang remote arbeiten, in Europa sogar 80 Prozent.



In Folge der zunehmenden Bedrohungslage wird die Cybersicherheit für Unternehmen immer stärker zur Priorität. Entsprechend erhöhen sie ihre Investitionen im Bereich der Cybersicherheit und implementieren sie neue Lösungen und Prozesse. Dabei ist die Geschäftsführung immer häufiger eingebunden, in jedem zweiten Unternehmen (52,4 %) sogar stark. Die Verantwortung für den sicheren Betrieb unterliegt dabei zumeist dem CISO: Bei 60 Prozent der Unternehmen werden hier die OT- und IT-Governance gebündelt. Der COO oder Betriebsleiter ist lediglich in 25,6 Prozent der Unternehmen auch für die Cybersicherheit der Anlage zuständig.



„Unsere Studie zeigt, dass sich die Sicherheit kritischer Infrastrukturen an einem entscheidenden Punkt befindet, an dem die Bedrohungen zunehmen und sich weiterentwickeln. Gleichzeitig wächst aber auch das kollektive Bewusstsein und der Wunsch, unsere wichtigsten Systeme zu schützen", sagte Yaniv Vardi, CEO von Claroty. „Sicherheitsverantwortliche, die ihre Programme auf die nächste Stufe heben wollen, müssen alle cyber-physischen Systeme in ihre Risiko-Governance-Praktiken einbeziehen, ihre IT- und OT-Netzwerke und -Anlagen segmentieren, ihre allgemeinen IT-Cybersicherheitspraktiken auf ihre OT-Geräte ausweiten und alle Netzwerke konsequent auf Bedrohungen überwachen.“