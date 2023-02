Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der gemeinsam abgestimmte und sich im Besitz der Gruppe befindliche Testplan für den Markt der industriellen Automatisierung. Der Wert dieser formellen Zusammenarbeit liegt auch in der Schaffung einer Struktur, in welcher all diese Organisationen zusammenarbeiten, sowie Ideen in Bezug auf das Endziel der Interoperabilität und Koexistenz in offenen Standardnetzwerken für alle Protokolle austauschen können, ohne dass eine separate, formelle Organisation geschaffen werden muss. Zur erleichterten Kommunikation wird auf die Aktivitäten dieser Zusammenarbeit fortan mit „TIACC“ (TSN Industrial Automation Conformance Collaboration) Bezug genommen.



Die TIACC steht für eine Verpflichtung dieser Organisationen, gemeinsam ein interoperables Ökosystem von Geräten verschiedener Hersteller zu schaffen, um den Kriterien des IEC/IEEE 60802-genormten Profils zu entsprechen und es Endnutzern zu ermöglichen, diese Geräte sicher in offenen Standardnetzwerken einzusetzen. Ziel ist eine finale Version des einheitlichen gemeinsamen Testplans, die sehr bald nach der Veröffentlichung des IEC/IEEE 60802-Profils verfügbar ist.