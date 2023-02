Im Lexikon-Eintrag zu Pilz heißt es: „Pilz ist als Technologieführer heute eine der bedeutendsten Marken der sicheren Automation.“ Das Familienunternehmen habe mit seinem Sicherheitsschaltgerät PNOZ „Industriegeschichte geschrieben“. „Es ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Sicherheitsschaltgerät: Wo immer man einen Schaltschrank öffnet, findet man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein PNOZ darin installiert,“ ist in der neuesten Ausgabe der „Marken des Jahrhunderts“ zu lesen.

Damit reiht sich Pilz mit anderen deutschen Marken wie Dräger, Meissen Porzellan oder TÜV in die diesjährige Enzyklopädie der „Marken des Jahrhunderts“ ein. „Diese Auszeichnung ist etwas Besonderes. Sie bestätigt uns, dass wir mit unserem Markenversprechen ‚The spirit of Safety‘ genau das bei unseren Kunden bewirken, was in unserem Betätigungsfeld am wichtigsten ist: Ein Gefühl von starkem Vertrauen und Verlässlichkeit. Dafür arbeiten wir bei Pilz jeden Tag“, erklärt Horst-Dietrich Kraus, Vice President Marketing and Communications bei Pilz.

Die renommierte Auszeichnung wird bereits seit 20 Jahren für deutsche Marken vergeben, seit drei Jahren durch die Verlagsgruppe DIE ZEIT. Der Weg zur Auszeichnung als „Marke des Jahrhunderts“ ist durch ein festes Regelwerk definiert. Im Rahmen von drei Evaluationsphasen wählt eine Jury Marken aus, die eine Alleinstellung in ihrer Produktgattung genießen. Die „Marken des Jahrhunderts 2022“ feierten am 10. Februar 2022 in Berlin ihre Buchpremiere.