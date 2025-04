Anwenderbericht : Peakboard realisiert Taktanzeige für Landmaschinenhersteller Claas

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Um die Effizienz der eigenen Montagelinie am Standort Harsewinkel zu steigern, integrierte Claas Automated Guided Vehicle (AGVs) in den Materialfluss. Durch den Einsatz der Low-Code-Lösung von Peakboard konnte das Unternehmen nicht nur die Taktung aus dem Backend-System der AGVs anzeigen, sondern auch Daten aus allen internen Systemen gebündelt auf handelsüblichen Monitoren wiedergeben. So haben die Mitarbeiter in der Montage nun einen genauen Überblick über die Restlaufzeiten der Montageprozesse.