Die Robotiksparte soll Erfolge der Kunden durch schnelle Entscheidungswege, optimalen technischen Support sowie den europaweiten Ausbau der fachlichen Expertise vorantreiben. Hierzu gehören auch Omrons „Automation and Robotics Centers of Excellence” in Annecy, Barcelona und Dortmund, das neue Automatisierungszentrum in Stuttgart sowie ein umfangreiches Netzwerk von Proof-of-Concept-Zentren (PoC), die lokale Kunden bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte unterstützen.

„Robotik spielt eine entscheidende Rolle in unserer Vision für die Zukunft der Automatisierung. Die Gründung der neuen Robotikorganisation untermauert unseren starken Fokus auf den Aufbau von Fachwissen, die Qualität unserer Dienstleistungen und die Unterstützung unserer Kunden bei der Wahrung ihrer Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Fernando Colás, CEO Omron Industrial Automation EMEA. „Wir schaffen optimale Voraussetzungen, um auch künftig Spitzenleistungen in Sachen Innovation und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Leetipp: Induktives Laden von AMR: Omron kooperiert mit Wiferion

Der spezialisierte europäische Geschäftsbereich beschäftigt ein erfahrenes und engagiertes Team aus Vertriebs-, Anwendungs- und Servicespezialisten. Sie werden sowohl auf europäischer als auch auf Länderebene tätig sein und eng mit Omrons globaler Robotikorganisation zusammenarbeiten. Das neue Setup soll lösungs- und branchenspezifisches technisches Fachwissen verbessern und es Omron ermöglichen, noch schneller auf sich ändernde Kundenanforderungen zu reagieren.