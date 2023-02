Am heutigen Internationalen Frauentag zeigt der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) die Chancen für Frauen in der IT auf und ist in Gedanken vor allem bei den Frauen aus der Ukraine. „Am internationalen Frauentag ist es besonders jetzt ein Gebot der Stunde ukrainischen Frauen, die IT-Expertise haben, den Einstieg in die IT rasch zu ermöglichen. Dazu braucht es eine schnelle Anerkennung der Ausbildungsnachweise und Vermittlung in die Jobs. Die zuständigen Ministerien sind aufgefordert für die transparente Umsetzung zu sorgen. Der Fachverband UBIT ist mit seinen Expertinnen und Experten gerne behilflich“, betont UBIT-Fachverbandsobmann Alfred Harl.

Fachkräfte werden händeringend gesucht, wie auch die aktuell bestehende Diskrepanz des Frauenanteils im IT-Sektor gegenüber dem Rest der Wirtschaft zeigt: So betrug der Frauenanteil im Jahr 2020 bei den unselbständigen Beschäftigten im IT-Sektor 28,5%, in der Gesamtwirtschaft sind es hingegen 46,4%. Ein ähnliches Bild ist auch in den österreichischen Hochschulen zu sehen: Gerademal jeder fünfte (19,9% auf den Universitäten, 22,7% auf Fachhochschulen) IT-Studienplatz wird von einer Frau belegt, wie der IKT Statusreport 2021 des Fachverbands UBIT festhält. Nur 15,6% aller Universitäts- bzw. 18,9% aller FH-Studienabschlüsse im IT-Bereich werden von Frauen gemacht. Zum Vergleich: Der Frauenanteil an allen Studiengängen an heimischen Hochschulen liegt bei den Universitäten bei 53,7 % und bei den FHs bei 51,3 %. „Die IT-Hochschulbildung muss daher für Frauen attraktiver gemacht und beworben werden. Was im Studium beginnt, setzt sich in der Wirtschaft fort: Jeder Studienplatz, der nicht belegt wird, ist eine IT-Fachkraft, die später fehlt“, so Fachverbandsobmann Alfred Harl. Mehr als 24.000 IT-Fachkräfte fehlen aktuell in Österreich – in den nächsten fünf Jahren könnten es bis zu 30.000 sein.