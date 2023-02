„Viele Unternehmen haben ihre Aktivitäten in der Ukraine zurückgefahren oder sich sogar zurückgezogen. Im Gegensatz dazu glauben Nortal und Skelia an die Zukunft der Ukraine und möchten deren Potenziale fördern", erklärt Priit Alamäe, CEO und Gründer von Nortal.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Nortal beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter und hat 20 Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten. Nortal ist spezialisiert auf die digitale Transformation von Unternehmen und bietet strategische Beratung, Software-Engineering, Produkt- und Kundenerfahrung, Projektmanagement und Design.

Skelia wurde 2008 gegründet und verfügt derzeit über mehr als 350 Mitarbeitende, hauptsächlich in der Ukraine und in Polen. Skelia betreut Kunden in 10 Ländern und arbeitet mit einem globalen Netzwerk von Niederlassungen in den Benelux-Ländern, Polen, der Ukraine und den Vereinigten Staaten.

Mit der Übernahme bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen. „Skelia hat sich als ein internationaler Marktführer für den Aufbau dedizierter, standortüber­greifender Technologie-Teams in Bereichen etabliert, in denen Kunden die Kontrolle behalten sowie Teamstabilität und Servicequalität erleben wollen. Ihre starke Präsenz in der West-Ukraine und in Polen bietet Nortal mehr Reichweite. Gemeinsam können wir unsere Geschäftstätigkeit über verschiedene Regionen und Zeitzonen hinweg weiter ausbauen und gleichzeitig unser Angebot stärken, um Kunden über das gesamte Wertschöpfungsspektrum hinweg nahtlos bei der digitalen Transformation zu begleiten", sagt Priit Alamäe.