Neben seinem Studium „High Tech Manufacturing“ an der FH Campus Wien war Andreas Willert als Entwicklungsingenieur für Mechanik und Hydraulik bei einem Hersteller von Spritzgießmaschinen tätig. Im Bereich der Forschung und Entwicklung lag sein Schwerpunkt in der Konzeptionierung, Berechnung und Finite Elemente Analyse. Nach Abschluss seines Studiums war er als Projektleiter im Sondermaschinenbau bereits international tätig.

Mit Andreas Willert wächst das Consulting-Team um einen weiteren Maschinensicherheitsexperten: „Moderne Fertigungsprozesse werden immer komplexer und erfordern zunehmend verschränktes Wissen. Ich freue mich daher sehr, einen weiteren Experten mit internationaler Projekterfahrung im Team zu haben, der unsere Kunden optimal und mit Weitblick entlang des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen beraten kann.“, so David Machanek, Geschäftsführer bei Pilz Österreich.

Andreas Willert über seine neue Tätigkeit bei Pilz: „Ich freue mich sehr, wieder in einem Unternehmen mit der ‚richtigen‘ Größe tätig zu sein, also groß genug um als verlässlicher Partner zu agieren, aber kompakt genug, damit die Bedürfnisse der Kunden auch wirklich Gehör finden. So kann ich mein Wissen darüber, wie man Maschinen und Anlagen (rechts-) sicher gestaltet um die Souveränität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit auszubauen, optimal bei unseren Kunden einsetzen.“