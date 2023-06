Sportlich stand das Turnier ebenso auf sehr hohem Niveau wie das Grillbuffet und die anschließende Tombola, in der es wieder tolle Preise zu gewinnen gab. So konnte insgesamt ein Reinerlös von 10.200 Euro erzielt werden. Dieser Betrag kommt zwei Hilfsprojekten zugute. Zum einen benötigt ein 15-jähriger, schwerstbehinderter Junge einen elektrischen Rollstuhl. Da sämtliche staatlichen Zuwendungen bereits in einen Badelift flossen und die Eigenmittel der Eltern begrenzt sind, unterstützt der Verein care@automation als Veranstalter des Automation Golf Day diese notwendige Investition. Betreut wird die Familie vom Verein MOKI Wien – Mobile Kinderkrankenpflege, die stellvertretend den Spendenscheck für die Familie übernahm.

Der zweite Teil der Spendensumme erging an unser Dauerprojekt der „Kinder- und Familientrauerbegleitung Elke Kohl“. Sie finanziert damit Trauerprogramme für Kinder aus sozial schwachen Familien, die einen schweren Verlust innerhalb der engsten Familie hinnehmen müssen. All dies wäre nicht ohne dem finanziellen und persönlichen Engagement der zahlreichen Sponsoren zustande gekommen.

Mit dieser Veranstaltung konnte die Spendensumme seit 2014 auf insgesamt 115.000 Euro erhöht werden. Ein Ansporn, um auch den 10. Automation Golf Day am 8. Juni 2024 erfolgreich durchzuführen.