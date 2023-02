Damit leitet der Mechatroniker ein 50-köpfiges Team aus internationalen Wissenschaftlern, die State-of-the-Art-Forschung im Bereich der Schlüsseltechnologie 6G – der 6. Generation der Drahtloskommunikation – betreiben.

„Mit unserer Forschung in den Bereichen Hochfrequenztechnik in Kombination mit künstlicher Intelligenz leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der nächsten Mobilfunkgeneration 6G. Vor allem für die heimische Industrie ermöglicht 6G Produktion und Produkte dynamischer und flexibler zu gestalten und daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Stichwort Sharing Economy und Kreislaufwirtschaft“, erklärt Thomas Buchegger, der zuletzt für strategische Forschung und neu entstehende Technologien (Emerging Technologies) beim Linz Center of Mechatronics zuständig war. „Mir ist es wichtig, die vielen neuen Möglichkeiten und Vorteile, die 6G bieten wird, auch schon frühzeitig in die heimische Industrie hineinzutragen und ihr damit zu ermöglichen, den Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein.“

„Um im globalen Wettbewerb an der Spitze bestehen zu können, benötigen heimische Betriebe Forschung auf Weltniveau. SAL unterstützt sie dabei mit erstklassigen Forschungsteams und entsprechender Infrastruktur. Es freut mich, mit Thomas Buchegger einen ausgewiesenen Experten im Bereich Hochfrequenztechnik und drahtloser Kommunikation an Bord zu holen, unter dessen Leitung wir die 6G-Forschung in Linz in den kommenden Jahren weiter ausbauen werden. Bei seinem Vorgänger Thomas Lüftner bedanke ich mich für die ausgezeichnete bisherige Aufbauarbeit“, so SAL-Geschäftsführer Gerald Murauer.