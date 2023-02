„Mit Reinhold Jud habe ich einen guten, pragmatischen und lösungsorientierten Nachfolger benannt, der sowohl im Team als auch am Markt als starker Partner bekannt ist. Ich freue mich, dass er die neue Herausforderung annimmt und den Markt gemeinsam mit dem Team noch weiterentwickelt“, erklärt Günther Mosinzer.

Zur Person: Reinhold Jud maturierte an der Höhere Technische Bundeslehranstalt in Hollabrunn bevor er an der FH Wiener Neustadt den Studiengang Wirtschaftsingenieur belegte, den er mit einem Master abschloss. Bereits während seiner Ausbildung sammelte er praktische Erfahrung im Vertrieb. Nach seinem Studium führte ihn sein Weg in den Projektvertrieb bevor er 2018 zum Distributionsteam des Tech-Konzerns Schneider Electric stieß.