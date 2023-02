„Bei Eckelmann erwartet mich ein ganz neues Produkt- und Branchenumfeld mit klarer Zukunftsperspektive“, betont Oliver Baudson. „Im Team die besten Wege zu entwickeln, das Zusammenspiel aus Vertrieb, (Produkt-)Entwicklung und die Schnittstelle zur hauseigenen Elektronikfertigung zu optimieren, das reizt mich besonders. Denn dies bildet die Basis, damit wir unseren Kunden einen qualifizierten Service bieten können.“

Oliver Baudson verfügt über 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen im Anlagenbau. Zuletzt war er 8 Jahre Geschäftsleiter des Standorts Köln von TSK, einem international agierenden, spanischen Energieanlagenbauer. TSK Köln ist auf die konzentrierende Solarthermie (CSP) spezialisiert und baut große CSP-Kraftwerke. Vertrieb und Angebotswesen, die Bereiche Finanzen/Verwaltung, Engineering sowie F&E und Produktentwicklung lagen in seiner Verantwortung. An der Universität-Gesamthochschule-Siegen hat Oliver Baudson „Internationale Projektierung“ studiert und 1997 mit dem Diplom abgeschlossen. Sein Berufseinstieg führte ihn in den internationalen Anlagenbau: Er startete als Jungingenieur bei der Fritz Werner GmbH im Rheingau, die zuletzt als Ferrostaal Industrieanlagen GmbH firmierte. Bei Ferrostaal kam er auch das erste Mal mit konzentrierender Solarthermie in Berührung, die ihn derart faszinierte, dass er als Leiter für Vertrieb und Marketing zur Flagsol GmbH (seit 2014 TSK) in Köln wechselte.