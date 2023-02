Guber ist überzeugt, dass niedrigere Stückkosten und höhere Produktivität bei der Batterieherstellung nur mit intelligenten Automatisierungskonzepten möglich sind.Er kennt das Problem, das Automobilhersteller und deren Zulieferer gemeinsam haben: Herkömmliche Fertigungsanlagen für Batterien laufen quasi im Stop-and-go-Betrieb und selbst kleine Störungen haben häufig einen vollständigen Stillstand zur Folge. Diese Hersteller brauchen Fabriken, die eine kontinuierliche High-Speed-Produktion auf geringer Stellfläche ermöglichen. „Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Geschichte der Automobilproduktion. Nur, wer bei der Batteriefertigung Schritt halten kann, wird auf Dauer im Markt bestehen können“, so Guber.