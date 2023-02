Robotics City Hannover : Neue Dachmarke für Robotik in Hannover

Die Region Hannover hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Robotik-Hotspot entwickelt. Was 2013 mit einem kleinen Projekt am Johannes-Keppler-Gymnasium in Garbsen begann, entwickelte sich über Dauerbrennerprojekte wie das Roberta RegioZentrum zu einer breit aufgestellten Palette an Robotik-Themen.